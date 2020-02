“Chi l’ha visto”, il programma condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera torna in prima serata su Rai3 con tante nuove storie da raccontare e risolvere. Ecco le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda questa sera, mercoledì 26 febbraio 2020.

Mercoledì 26 febbraio 2020 alle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Al centro della puntata del programma della Sciarelli l’emergenza nazionale del Coronavirus, il virus cinese che tanto sta facendo preoccupare il nostro Paese e il mondo intero. Cresce il numero dei contagi: ben 323 con picchi nella Regione Lombardia e Veneto, mentre spuntano i primi contagi al Sud Italia, ma anche al di fuori dei confini. 11, invece, le vittime accertate colpite dal virus, ma che presentavano già problemi di salute gravi e pregressi alla malattia.

Non solo Coronavirus, visto che durante la puntata spazio alle emergenze e alle dirette su alcuni casi di scomparsa con documenti inediti e gli appelli in diretta de familiari. Tra le storie quella di Luca Cristello con l’appello della sorella: “Mio fratello è stato rapito. Era solo un ragazzino, aveva 14 anni, ma nessuno lo sta più cercando”.

