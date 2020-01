“Chi l’ha visto”, il programma condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera torna con una nuova imperdibile puntata in prima serata su Rai3. Scopriamo le anticipazioni sui temi al centro della puntata in onda questa sera, mercoledì 22 gennaio 2020.

Mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

La puntata si apre con un messaggio shock di Selene, una giovane donna, che ha inviato all’amica. In questo messaggio si sente “mi ha preso a picconate”. Selene oggi è morta, anche se il compagno nega di aver avuto a che fare con la sua morte. Cosa è successo davvero a Selene? Ospite in studio la mamma che ha deciso di rivolgersi al programma di Federica Sciarelli per cercare la verità sulla morte della figlia. Ricordiamo che Selene Barbuscia è la 31enne ritrovata senza vita in un appartamentino di Olbia la scorsa estate.

Poi è la volta di un monsignore che ha deciso di parlare alle telecamere di Chi l’ha visto: “Sono innocente, non ho ucciso nessuno. Mi hanno accusato di aver tradito e ucciso per pochi euro il prete che abitava nella stessa casa del clero”. Si tratta di Don Piccoli, il monsignore accusato e condannato per omicidio, che ha deciso di raccontare la sua verità al programma di Rai3.

