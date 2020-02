Torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto”, il programma condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera. Ecco le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda questa sera, mercoledì 19 febbraio 2020.

Mercoledì 19 febbraio 2020 alle ore 21.20 nuovo puntata di “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Al centro della puntata la scomparsa delle gemelline Schepp: in studio, infatti, ci sarà la madre Irina Lucidi che farà un appello in diretta per riaccendere i riflettori sulle figlie Alessia e Livia scomparse all’età di 6 anni. La donna sui social si è rivolta anche alla fondazione Missing Children Switzerland dove ha postato una foto di come sarebbero oggi le due gemelline all’età di 15 anni.

Alessia e Livia sono scomparse nel 2011 con il padre; l’uomo partito dalla Svizzera si è poi tolto la vita a Cerignola, ma delle bambine non si è più saputo più nulla. Che fine hanno fatto? Non solo, durante la diretta del programma si tratterà anche la storia di Mauro Romano, rapito nel 1977 all’età di 6 anni e al conseguente arresto del pedofilo dopo 43 anni. Infine durante la serata spazio alle emergenze e alle dirette su casi di scomparsa con documenti inediti.

