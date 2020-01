Torna “Chi l’ha visto”, il programma condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera. Ecco tutte le anticipazioni sui temi al centro della puntata in onda questa sera, mercoledì 15 gennaio 2020.

Chi l’ha visto diretta, la puntata di mercoledì 15 gennaio 2020

Mercoledì 15 gennaio 2020 alle ore 21.20 appuntamento con “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Nella puntata di questa sera, Federica Sciarelli si occupa della vicenda di Samira El Attar, la donna scomparsa da mesi dalla sua casa di Stanghella nel padovano. Nelle ultime ore grandi novità sul caso, visto che è stato arrestato il marito Mohamed Barbri a Madrid, in Spagna, dove era scappato. L’uomo, infatti, indagato per l’omicidio della moglie e per occultamento di cadavere, ha deciso di lasciare Stanghella in direzione Spagna a bordo di un pullman.

Non solo, durante la puntata di mercoledì 15 gennaio 2020, la Sciarelli torna ad accendere i riflettori anche sulla morte di Annamaria Sorrentino, la ex miss caduta dal balcone del palazzo dove si trovava in vacanza con il marito e alcuni amici. A distanza di mesi, al marito è stato contestato il reato di omicidio. Stando alle ricostruzioni sarebbe stato l’uomo a spingerla dal balcone dopo una violenta litigata. Federica Sciarelli ospita l’uomo per sentire la sua versione dei fatti; l’uomo è in studio con il suo avvocato.

