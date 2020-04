Chi l’ha visto stasera, le anticipazioni di mercoledì 1 aprile 2020

“Chi l’ha visto” di Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai3. Dopo la messa in onda del giovedì della scorsa settimana, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera torna nella sua collocazione consueta del mercoledì. Ecco le anticipazioni e i temi di questa sera, mercoledì 1 aprile 2020.

Chi l’ha visto 2020, la diretta del 1 aprile

Mercoledì 1 aprile 2020 alle ore 21.20 torna “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Al centro della puntata di questa sera la storia della ragazza di soli 16 anni scomparsa nella provincia di Matera. I genitori della giovane adolescente hanno deciso di rivolgersi immediatamente alla redazione del programma di Federica Sciarelli. Durante la diretta i genitori lanceranno un appello alla figlia affinché torni al più presto a casa. Che fine ha fatto la 16 enne della provincia di Matera? Non solo, durante la puntata la Sciarelli tornerà ad occuparsi anche dell’inchiesta sull’ospedale di Alzano Lombardo e la scelta folle di non chiudere la struttura.

Chi l’ha visto puntate e streaming

Ricordiamo che durante la lunga diretta del mercoledì sera, il pubblico da casa può interagire utilizzando l'hashtag #chilhavisto

