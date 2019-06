“Chi l’ha visto” torna in prima serata su Rai3. Tutto pronto per una nuova puntata del programma di successo condotto da Federica Sciarelli pronta a raccontare nuovi casi e storie di cronaca nera ed attualità. Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 5 giugno 2019.

Chi l’ha visto diretta di mercoledì 5 giugno

Mercoledì 5 giugno 2019 alle ore 21.20 circa nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi più importanti di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Anche questa settimana la Sciarelli torna ad occuparsi delle truffe romantiche. Dopo la precedente puntata che ha visto partecipare come ospite Pamela Parati, rigorosamente in silenziose, questa settimana l’inchiesta prosegue partendo proprio da quelle foto mostrate durante la puntata e che veniva utilizzate per attirare le vittime. Tantissime, infatti, le telefonate arrivate in redazione da parte di donne che hanno segnalato di riconoscere le foto mostrate.

Non solo, durante la puntata di mercoledì 5 giugno si tornerà a discutere anche della morte di Mario Biondo, il cameraman palermitano che si era trasferito a Madrid per amore di Raquel Sánchez Silva, diva della tv spagnola che aveva sposato.

Chi l’ha visto streaming

Vuoi vedere Chi l’ha visto in modalità streaming? Bene, sappi che potrai farlo con estrema facilità in due modi: tramite il sito ufficiale RaiPlay oppure utilizzando la nostra App ufficiale SuperGuida Tv disponibile e gratuita sia per i dispositivi iOS che Android.

