Mercoledì 26 giugno 2019 alle ore 21.20 torna “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi più importanti di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Al centro della puntata la vicenda della morte di Marco Vannini, il ventenne di Cerveteri morto durante una cena a casa della sua fidanzata Martina Ciontoli. A distanza di quattro anni dalla morte, il caso è ancora irrisolto e tanti sono i dubbi da chiarire. In particolare ci si domanda: chi ha ucciso Marco? E’ stato Antonio Ciontoli oppure il figlio Federico?

Intanto si è concluso l’interrogatorio del maresciallo Izzo e di Viola, fidanzata di Federico. Per la mamma di Marco non ci sono dubbi: “per me sono tutti colpevoli”.

Non solo il caso di Marco Vannini nella puntata di mercoledì 26 giugno, visto che Federica Sciarelli si occuperà anche di Luciana Fantato, la moglie di Pierino. In questi giorni, infatti, è stato rinvenuto un corpo: che possa essere quello di Luciana Fantato, la casalinga di 59 anni scomparsa un anno fa. Infine la Sciarelli continua ad occuparsi di truffe romantiche con la storie di uomini ingannati con foto rubate a pornostar.

La puntata di Chi l'ha visto sarà trasmessa in diretta su Rai3, ma per chi non vuole seguirla in tv è possibile farlo in streaming tramite il sito ufficiale RaiPlay.

