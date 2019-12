Federica Sciarelli torna al timone di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera trasmesso nella prima serata di Rai3. Ecco le storie, le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda questa sera, mercoledì 11 dicembre 2019.

Mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 21.20 torna l’appuntamento di “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Al centro della puntata di questa sera il caso Chico Forti. Federica Sciarelli si occupa della vicenda dell’italiano condannato all’ergastolo in America per l’omicidio di Dale Pike. In realtà l’imprenditore italiano si dichiara da sempre innocente; versione che potrebbe davvero essere vera, visto che è spuntata una testimonianza inedita che ascolteremo per la prima volta proprio a Chi l’ha visto. Si tratta delle parole di un consulente finanziario che affermerebbe che ad uccidere Dale Pike è stato un altro uomo.

Non solo il caso di Chico Forti al centro della puntata di mercoledì 11 dicembre 2019, visto che Federica Sciarelli torna ad occuparsi anche dell’omicidio di Luca Sacchi, il 23 enne romano ucciso da un colpo di pistola. A distanza di diverse settimane dalla sua morte spuntati nuovi tabulati telefonici e automobili da porre in esame.

Novità in arrivo? Intanto è poco chiaro anche il ruolo di Anastasia, la fidanzata del ragazzo; in particolare ci si domanda: come mai Anastasia a distanza di poche ore dalla morte di Luca si è recata a prendere la panda del fidanzato dai genitori?

Chi l’ha visto puntate e streaming

Per chi volesse seguire “Chi l’ha visto”, il programma condotto con grandissimo successo da Federica Sciarelli, ricordiamo che è possibile farlo in diretta sintonizzandosi su Rai3 oppure in streaming tramite il sito ufficiale RaiPlay. Non solo, per chi volesse è possibile restare connessi col programma e le storie di cronaca tramite la nostra App App ufficiale SuperGuida Tv gratuita e disponibile sia per i terminali iOS che Android.

Il sucesso di Chi l’ha visto è inarrestabile: settimana dopo settimana il programma di Federica Sciarelli si conferma uno dei più seguito dal pubblico italiano e non solo. Grande seguito anche sui social dove l’hashtag #chilhavisto è tra i più twittati del mercoledì sera.

Per chi volesse partecipare come pubblico al programma è possibile farlo inviando una richiesta alla redazione tramite uno dei canali social ufficiali:

Chi l’ha visto facebook

twitter @chilhavistorai3

chi l’ha visto streaming: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987