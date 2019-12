“Chi l’ha visto” di Federica Sciarelli torna con una nuova imperdibile puntata in prima serata su Rai3. Ecco i casi, le storie e le anticipazioni di questa settimana del programma dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca questa sera, mercoledì 18 dicembre 2019.

Chi l’ha visto diretta, la puntata di mercoledì 18 dicembre

Mercoledì 18 dicembre 2019 alle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Nella puntata Federica Sciarelli incontra l’autista di Matteo Messina Denaro, il mafioso italiano legato a Cosa nostra. Si tratta di Francesco Mesi, è lui l’uomo indicato dai pentiti Sinacori e Brusca proprio l’autista di ‘U siccu, come veniva chiamato il mafioso.

L’uomo parla a Chi l’ha visto dicendo: “I servizi segreti mi hanno offerto un milione e mezzo di euro, mi hanno detto “ti cambiamo la vita per sapere dove si nasconde l’uomo più ricercato d’Italia“. In realtà Francesco Mesi ha sempre negato di aver collaborato e favorito la latitanza di Matteo Messina Denaro su cui rivela:

“Ogni cosa l’addossano a lui ce l’ho sempre nel cuore, è una persona perbene.”

