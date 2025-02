“Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli torna con una puntata speciale in prima serata su Rai3. La conduttrice e giornalista con tutta la sua squadra è pronta a raccontare e ricostruire casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche lanciare appelli per ricercare persone scomparse. Scopriamo i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 12 febbraio 2025.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 12 febbraio 2025

Mercoledì 12 febbraio 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Questa settimana il seguitissimo programma di Federica Sciarelli torna in onda con una puntata speciale dedicata ai casi che da sempre dividono l’opinione pubblica. Si tratta di storie di cronaca nera che continuano a far discutere: a cominciare dal caso di Cogne ai vicini di Erba: nei cittadini ancora oggi restano molto dubbi che neppure la Cassazione è capace di sciogliere.

Non solo, spazio alla vicenda del 24 scomparsi della nave “Tito Campanella”, una storia di cui se ne parla davvero poco.

Chi l’ha visto, la diretta del 12 febbraio 2025

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 5 febbraio 2025, Federica Sciarelli torna ad occuparsi della morte di Andrea, lo studente di informatica trovato morto. In studio l’accorato appello del papà che cerca la verità sulla morte del figlio e precisa. “non crediamo si sia suicidato”.

Come sempre spazio agli appelli e le richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto 2024 è il mercoledì in prima serata su Rai3.