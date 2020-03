Chi l’ha visto torna su Rai3 con uno speciale interamente dedicato alla vicenda di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, la giornalista e il cameraman uccisi il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio. Per l’occasione il programma torna in onda con una serie di interviste e documenti per non dimenticare.

Chi l’ha visto Speciale Ilaria Alpi e Miran Hrovatin su Rai3

Venerdì 20 marzo 2020 alle ore 23.15 appuntamento in seconda serata su Rai3 con “Chi l’ha visto Speciale Ilaria Alpi e Miran Hrovatin“, una puntata interamente dedicata alla morte della giornalista e del cameraman italiani. Correva il 20 marzo del 1994 quando Ilaria Alpi veniva assassinata a Mogadiscio con Miran Hrovatin. Dopo 26 anni ancora non è chiaro cosa sia successo in una domenica di primavera che ha visto morire l’inviata di guerra. Per questo motivo il programma di Federica Sciarelli, che ricordiamo questa settimana non è andato in onda per un caso di contagio di Coronavirus, torna in forma diretta su Rai3 con una puntata speciale da non perdere.

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, lo speciale “Il silenzio della giustizia”

Si chiama “Il silenzio della giustizia“, lo speciale di Chi l’ha visto interamente dedicato alla storia di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. 45 minuti da non perdere fatti di interviste e documenti importantissimi per non dimenticare cosa è successo ventisei anni fa a Mogadiscio a Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Ancora oggi, infatti, non c’è la verità e per questo motivo la squadra di Chi l’ha visto ha pensato bene di ripercorrere quanto successo per riaccendere, ancora una volta, i riflettori su una vicenda che grida ancora giustizia.

Uno speciale che arriva forte come un tuono, visto che nei prossimi giorni sono attese delle importanti novità investigative sul caso e sulla possible riapertura da parte della Procura di Roma.