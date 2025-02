Torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. La conduttrice e giornalista con tutta la sua squadra è pronta a raccontare e ricostruire casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche lanciare appelli per ricercare persone scomparse. Scopriamo i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 5 febbraio 2025.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 5 febbraio 2025

Mercoledì 5 febbraio 2025 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Al centro della puntata di stasera la scomparsa di Riccardo, un ragazzo scomparso tre anni fa a Parigi e ritrovato proprio grazie al programma. La sorella non si era mai arresa e aveva fatto più appelli, e l’inviato della trasmissione lo ha trovato in difficoltà nella capitale francese e lo ha aiutato a richiedere nuovi documenti, visto che aveva smarrito i suoi. E’ la storia di Riccardo, con la sorella in studio, ad aprire la puntata di stasera.

Spazio poi alle truffe che oramai dilagano prepotentemente anche tra gli adolescenti. “Tuo papà ha avuto un incidente ed è in condizioni gravissime all’ospedale” è la truffa che sta girando adesso tra i giovanissimi che cadono nel tranello del truffatore.

Chi l’ha visto, la diretta del 5 febbraio 2025

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 5 febbraio 2025, Federica Sciarelli si occupa anche di Andrea, lo studente di informatica ritrovato morto in un B&B a Perugia. Accanto al suo corpo sono state rinvenute alcune carte di credito e diverse sim telefoniche. Cosa è successo ad Andrea? Le sue ultime immagini sono state registrate dalle telecamere di sorveglianza dell’Ostello in cui alloggiava e nel video il ragazzo appare tranquillissimo. I genitori lanciano un appello: qualcuno sa qualcosa?

Come sempre spazio agli appelli e le richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto 2024 è il mercoledì in prima serata su Rai3.