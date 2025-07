Torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. La conduttrice e giornalista con tutta la sua squadra è pronta a raccontare e ricostruire alcuni casi di cronaca nera recente e del passato. Ecco i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 2 luglio 2025.

Stasera, mercoledì 2 luglio 2025 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. Al centro della puntata di stasera del programma di Federica Sciarelli la tragedia di Villa Pamphili a Roma. Durante la diretta interviene la mamma di Anastasia, la giovane donna trovata morta nel parco assieme alla figlia di appena un anno.

La donna ha dichiarato: “mia figlia mi disse che lo zainetto con i suoi documenti era caduto in mare nel viaggio da Malta verso l’Italia, ma a questo punto credo che sia stato lui a farle perdere i documenti. Mia figlia era in balia di quest’uomo, che le aveva tolto anche la sim russa con la quale era partita.” Nuove testimonianze del tutto inedite sulla vicenda di cronaca nera di cui tanto si discute nelle ultime settimane.

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 2 luglio 2025, Federica Sciarelli torna ad occuparsi della morte di Chiara Poggi. Proseguono le indagini a diciassette anni dal delitto di Garlasco con nuove dinamiche. Dopo ulteriori controlli e indagini si è arrivati a conclusione che l’unico DNA ritrovato nel contenuto della spazzatura è quello di Stasi sulla cannuccia di una bibita. L’avvocato De Rensis di Alberto Stasi precisa che il suo assistito ha sempre affermato di averlo bevuto nel pomeriggio antecedente l’omicidio.

Spazio anche al caso di Liliana Resinovich: il gip ha escluso che la rottura della vertebra T2 sia stata causata dal preparatore anatomico e ha rigettato la richiesta di una perizia medico legale chiesta dagli avvocati di Visintin. Durante la puntata non mancherà lo spazio dedicato agli appelli e alle richieste di aiuto.

