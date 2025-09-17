Nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli su Rai3. Anche questa sera la conduttrice, con tutta la sua squadra, torna a raccontare e ricostruire alcuni dei casi di cronaca nera recente e del passato. Scopriamo i temi al centro della puntata di stasera, mercoledì 17 settembre 2025.

Stasera, mercoledì 17 settembre 2025 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. Nella lunga diretta di stasera, Federica Sciarelli si occupa della scomparsa di Elena Vergari. La casalinga di 47 anni è scomparsa il 5 giugno 2005, a Ladispoli (Roma), dopo aver litigato con il marito. Cosa le è successo? A distanza di anni dalla scomparsa si torna a parlare della donna per via di una lettera anonima che ha indicato dove sarebbe stata occultata. La mamma di Ladispoli quindi non si sarebbe allontanata in compagnia di un uomo con la Mercedes, ma sarebbe stata uccisa.

Documenti inediti e novità sul caso durante la puntata di “Chi l’ha visto?”. Non solo spazio ad un altro caso di scomparsa. Questa volta si tratta di Nicola, un uomo di cui si sono perse le tracce dal mese di agosto. L’uomo ha mostrato a tutto il paese una foto di una bellissima donna. Possibile sia stato raggirato e caduto in una trappola?

Nella prossima puntata “Sono una accumulatrice seriale”: Dopo l’appello dei vicini, parla la donna del condominio di Roma Mercoledì #17settembre alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto→https://t.co/UOYcMoXUJd pic.twitter.com/F75OX1kMVp — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) September 16, 2025

Chi l’ha visto, la diretta del 17 settembre 2025

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 17 settembre 2025, Federica Sciarelli si occupa anche della donne che ha causato disagio ai condomini costretti a convivere con sacchi di spazzatura. “Sono una accumulatrice seriale” le parole della donna alla telecamere del programma di Rai3 che aveva risposto alla richiesta di aiuto da parte di alcuni cittadini con una diretta mercoledì scorso. E ora si cerca di risolvere il problema.

