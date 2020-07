Proseguono gli appuntamenti di “Chi l’ha visto“, il programma condotto da Federica Sciarelli con gradissimo successo su Rai3. Ecco per voi tutte le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda questa sera, mercoledì 22 luglio 2020 in prima serata su Rai tre.

Chi l’ha visto, la diretta di mercoledì 22 luglio 2020

Mercoledì 22 luglio 2020 alle ore 21.20 torna una nuova puntata di “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Al centro della puntata la scomparsa di Alessandro e Luigi, due ragazzi che si erano recati in Sicilia per fare da badanti ad un anziano. Dopo il loro arrivo però dei ragazzi si perdono le tracce. Cosa è successo? La procura sta cercando di capire cosa sia successo ad Alessandro e Luigi e ipotizza un possibile duplice omicidio, anche se i loro corpi non sono stati trovati. Possibile l’archiviazione del caso, ma le loro famiglie sono contrarie e cercano a tutti i costi la verità. I familiari, infatti, vogliono sapere cosa è successo ai ragazzi in quella villa alle porte di Siracusa.

Chi l’ha visto puntate e streaming

Federica Sciarelli prosegue anche in piena estate con “Chi l’ha visto”, il programma del mercoledì sera più seguito dal pubblico televisivo e dei social. Le storie di cronaca nera e i casi delle persone scomparse sono oramai diventati un appuntamento fisso per milioni di italiani che si incollano davanti alla tv, mentre sui social è boom di tweet con gli hashtag #chilhavisto e #chilhavisters sempre in trend topic.

Intanto ricordiamo per chi si fosse perso una della precedenti puntate che è possibile recuperare i vecchi appuntamenti collegandosi sulla piattaforma streaming RaiPlay oppure scaricando la nostra App ufficiale di SuperGuidaTv gratuita e disponibile per i terminali iOS e Android.

Chi, invece, volesse partecipare come pubblico nel programma, può farlo inviando una richiesta utilizzando uno dei canali ufficiali del programma:

Chi l’ha visto facebook

twitter @chilhavistorai3

chi l’ha visto streaming: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987