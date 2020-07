Tutto pronto per una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma di successo condotto da Federica Sciarelli su Rai3. Anche se siamo in piena estate, la Sciarelli non si ferma e prosegue a raccontare scomparse e casi di cronaca nera nella puntata in onda questa sera, mercoledì 1 luglio 2020 in prima serata su Rai tre.

Chi l’ha visto, la diretta di mercoledì 1 luglio 2020

Mercoledì 1 luglio 2020 alle ore 21.20 appuntamento con “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Questa settimana la Sciarelli si occuperà del giudice Paolo Adinolfi scomparso 25 anni fa a Roma. Cosa è successo quella notte del 2 luglio del 1994? Da allora si sono perse le tracce del magistrato che è svanito nel nulla; una scomparsa che ancora oggi, a distanza di 25 anni, è avvolta nel mistero. La vicenda è stata archiviata già durante la prima inchiesta con la seguente motivazione: allontanamento volontario. Nella seconda inchiesta, invece, cambiano le carte in tavola e si parla di possibile omicidio e occultamento di cadavere. Stando alle indagini e ad alcune tesi, Paolo Adinolfi non si sarebbe allontanato volontariamente, ma sarebbe stato fatto sparire perché “scomodo”.

Chi l’ha visto puntate e streaming

Prosegue anche a luglio l’appuntamento settimanale del mercoledì sera con “Chi l’ha visto”, il programma condotto da Federica Sciarelli. La conduttrice e giornalista andrà avanti ancora per diverse settimane prima di ritornare in video da settembre con la nuovissima edizione. Dopo alcune voci che parlavano di un possibile addio al timone del programma, la Sciarelli ha smentito la notizia confermando la sua presenza nel programma per la gioia di milioni di telespettatori. Il programma, infatti, ogni mercoledì registra ottimi ascolti con il 10% di share; un successo che è anche social con l’hashtag #chilhavisto e #chilhavisters.

Per chi si fosse perso una puntata e vuole recuperarla è possibile farlo collegandosi al sito RaiPlay oppure tramite l’ App ufficiale SuperGuida Tv gratuita e disponibile per i terminali iOS e Android.

Chi volesse partecipare, invece, come pubblico nel programma, può inviare una richiesta utilizzando uno dei canali ufficiali del programma:

Chi l’ha visto facebook

twitter @chilhavistorai3

chi l’ha visto streaming: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987