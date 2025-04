“Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai3. La conduttrice e giornalista con tutta la sua squadra è pronta a raccontare e ricostruire casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche lanciare appelli per ricercare persone scomparse. Ecco i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 30 aprile 2025.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 30 aprile 2025

Mercoledì 30 aprile 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Al centro della puntata di stasera la morte di Liliana Resinovich. Cosa è successo davvero? Sebastiano, indagato per omicidio, amplia il pool di consulenti, con altri due esperti. Chi è l’uomo con la coppola che viene visto al parco dell’ex ospedale psichiatrico prima del ritrovamento? Durante la puntata spazio a video e testimonianze inedite su uno dei casi di cronaca nera del momento.

Spazio poi alla scomparsa di Gina di cui si sono perse le tracce dal 6 aprile scorso a Ceglie Messapica. In un video le ultime immagini di Gina: che fine ha fatto? Nei filmati si vede la signora camminare svelta, sembra correre: dove sta andando? Che cosa sta succedendo?

Chi l’ha visto, la diretta del 30 aprile 2025

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 30 aprile 2025, Federica Sciarelli si occupa anche del caso del giovane con la Bibbia tatuata sul petto: la tragica fine di Daniele poteva essere evitata? Ma non finisce qui, visto che “Chi l’ha visto?” continua la sua battaglia perché le denunce di scomparsa vengano accettate subito e ovunque, indipendentemente dal comune di residenza e senza che siano etichettate come scomparse volontarie.

Come sempre spazio agli appelli e le richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto 2025 è il mercoledì in prima serata su Rai3.