“Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse torna con una nuova puntata condotta da Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. La conduttrice e giornalista con tutta la sua squadra è pronta a raccontare e ricostruire casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche lanciare appelli per ricercare persone scomparse. Scopriamo i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 29 gennaio 2025.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 29 gennaio 2025

Mercoledì 29 gennaio 2025 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Al centro della puntata di stasera la morte di Katia Palagi, la segretaria di 56 anni che a novembre scorso si è gettata da un viadotto. Si tratta di suicidio oppure no? Il caso, inizialmente classificato come suicidio, in realtà apre a nuove possibilità quando le indagini hanno scoperto che Katia Palagi è stata vittima di una truffa online. Per questo motivo la Procura di Lucca ha aperto un fascicolo per truffa e istigazione al suicidio.

Dopo la notizia della sua storia, il centralino di Chi l’ha visto è stato letteralmente preso d’assalto da tantissime persone che, proprio come Katia, sono state vittime di truffe online. Durante la serata spazio alla storia di una donna che ha perso il fratello in circostanze simili: una vicenda alquanto dolorosa per un fenomeno sempre più diffuso.

Chi l’ha visto, la diretta del 29 gennaio 2025

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 29 gennaio 2025, Federica Sciarelli si occupa anche del caso di Lorena Paolini. La donna è morta impiccata nella sua casa di Ortona e il marito Andrea Cieri sostiene che si sia tolta la vita. La sorella Silvana, invece, non hai mai creduto all’ipotesi di suicidio ed è pronto a confermarlo anche in diretta. Intanto a diversi mesi dalla morte la Procura di Chieti ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. Da un lato il marito Andrea Cieri sostiene che la moglie si è impiccata, ma gli inquirenti non escludano la possibilità di essere stata strangola. Ascoltata anche la figlia piccola della donna che era presente in casa, ma dormiva.

Durante la lunga diretta non mancheranno agli appelli e le richieste di aiuto. Spazio poi alle segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono chiamati ad essere parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

L’appuntamento con Chi l’ha visto 2024 è il mercoledì in prima serata su Rai3.