Mercoledì 20 novembre 2024 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Come sempre Federica Sciarelli torna ad occuparsi delle storie di persone scomparse, ma anche casi di cronaca nera risolti e irrisolti. Al centro della puntata di stasera la misteriosa scomparsa del giovane Riccardo. La Procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Cosa è successo al giovane ragazzo di 19 anni? Riccardo prima di sparire ha lasciato una lettera scrivendo: “con o senza Riccardo”. Che vuol dire?

Durante la diretta del programma ospiti in studio la mamma e la nonna. E ancora, la storia di Chiara, la ragazza picchiata dall’ex fidanzato. La polizia ha arrestato Gabriel che era scappato in Romania dopo dieci giorni di arresti domiciliari. L’annuncio della mamma di Chiara.

Chi l’ha visto, la diretta del 20 novembre 2024

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 13 novembre 2024, Federica Sciarelli si occupa della storia di un altro ragazzo. Il giovane ha inviato una lettera alla mamma scrivendole: «presto accadranno cose molto brutte, molte persone moriranno e perderanno tutto». Dopo questa missiva il giovane è scomparso nel nulla senza lasciare traccia, anche se con il suo bancomat ha effettuato dei pagamenti a Palermo.

