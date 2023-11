Federica Sciarelli è pronta per una nuova puntata di Chi l’ha visto, il programma tra i più seguiti ed amati del mercoledì sera. Una nuova imperdibile puntata dedicata a casi di cronaca nera risolti ed irrisolti, ma anche persone scomparse. Ecco tutte le storie e i temi al centro della puntata di stasera, mercoledì 8 novembre 2023.

Chi l’ha visto, stasera su Rai3: la diretta di mercoledì 8 novembre 2023

Mercoledì 8 novembre 2023 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma di Federica Sciarelli campione d’ascolti di Rai3. Al centro della nuova puntata di oggi la vicenda di Elisa Claps. A distanza di diciassette anni a Potenza è stata riaperta la chiesa dove è stato ritrovato il corpo senza vita della giovane ragazza. Una scelta che ha fatto indignare tutta la popolazione al punto che il vescovo è costretto ad uscire dalla chiesa con la scorta. Le immagini saranno mostrare durante la diretta di questa sera.

Non solo, si torna a parlare del delitto di Pierina, la donna uccisa a Rimini con: interviste, documenti e testimonianze inedite. Cosa è successo? Per gli inquirenti la verità è dentro il palazzo dove viveva la donna.

Chi l’ha visto, la puntata di oggi 8 novembre 2023 in diretta su Rai3 e in streaming su RaiPlay

Stasera a Chi l’ha visto 2023, nella puntata di mercoledì 8 novembre, spazio anche alla scomparsa di Domenico Manzo. Che fine ha fatto? L’operaio scomparso durante la festa di compleanno della figlia. Durante i festeggiamenti nella casa, l’uomo è sparito nel nulla. Che è successo?

Durante la lunga diretta non mancheranno poi gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

