Federica Sciarelli torna in diretta con una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma di successo di Rai3. Ecco tutte le anticipazioni, i casi e le storie delle persone scomparse della puntata di stasera, mercoledì 28 giugno 2023.

Chi l’ha visto, anticipazioni di stasera: mercoledì 28 giugno 2023

Tutto pronto per il nuovo appuntamento di Chi l’ha visto in onda mercoledì 28 giugno dalle 21.20 in prima serata su Rai 3. Federica Sciarelli torna con una nuova imperdibile puntate dello storico programma di Rai3 alla ricerca delle persone scomparse, tra casi irrisolti e misteri da risolvere. Al centro della puntata la scomparsa di Kata: cosa è sucesso alla bambina di cinque anni di origine peruviana di cui si sono perse le tracce poco dopo le 13 di sabato 10 giugno a Firenze?

Al momento sono pochi i punti fermi in questa drammatica vicenda. Gli ultimi indizi sono due filmati che riprendono la piccola Kata pochi minuti prima di sparire nel nulla. In questi giorni è spuntato anche un video di una lite furibonda tra nuclei familiari che si contendevano l’occupazione abusiva delle stanze dell’ex albergo Astor di Firenze.

Durante la diretta di stasera spazio anche a filmati, messaggi, testimonianze e dichiarazioni dei protagonisti di questa drammatica vicenda.

Chi l’ha visto, diretta e scomparsi del 28 giugno 2023

Non solo, durante la puntata di stasera di Chi l’ha visto 2023 spazio anche alla richiesta d’aiuto di un signore che ha chiamato al centralino della trasmissione di Federica Sciarelli chiedendo aiuto. “Cercate mia moglie” è il grido d’aiuto dell’uomo. Per la giustizia italiana però quest’uomo ha ucciso la moglie e occultato il cadavere. Allora come mai ha deciso di inviare questo appello al centralino del programma?

E ancora: la storia di Maria, scomparsa dalla provincia di Campobasso. La donna è stata investita e poi è stato nascosto il corpo? Tutti i dubbi della figlia che ha deciso di lanciare un appello a chiunque abbia visto qualcosa o sappia qualcosa sulla madre. Ricordiamo che il programma è anche social: il pubblico da casa, infatti, può interagire durante la diretta del programma tramite l’hashtag #chilhavisto. Infine per chi volesse partecipare come pubblico in studio, è possibile farlo inviando una richiesta tramite uno dei canali ufficiali del programma:

