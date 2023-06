Torna l’appuntamento con Chi l’ha visto, il programma di successo condotto da Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. Ecco tutti i casi degli scomparsi, le anticipazioni e i temi della puntata di stasera, mercoledì 21 giugno 2023.

Chi l’ha visto stasera su Rai3: le anticipazioni di mercoledì 21 giugno 2023

Mercoledì 21 giugno 2023 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, lo storico programma di Rai3 alla ricerca delle persone scomparse, tra casi irrisolti e misteri da risolvere condotto da Federica Sciarelli in prima serata su Rai 3. Al centro della puntata la scomparsa di Kata, la bambina di cinque anni che da giorni sta tenendo con il fiato sospeso tutta Italia. Una storia che ha portato alla luce una realtà complicata legata al racket delle stanze come raccontato dal papà della piccola scomparsa.

Durante la puntata spazio ai filmati, messaggi, testimonianze e dichiarazioni dei protagonisti di questa storia di cui si sta occupando tutta Italia. Spazio poi alla storia di Tiziana Cantone con le parole della mamma: “qualcuno voleva ammazzare mia figlia, perché lei era pronta a fare i nomi di chi aveva girato i video”. Intanto i video hard della ragazza sono ancora in circolazione. Come è possibile che questi video siano ancora visibili in rete?

Chi l’ha visto, la diretta e gli appelli degli scomparsi

Non solo, nella puntata di mercoledì 14 giugno 2023 del programma condotto da Federica Sciarelli spazio anche agli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Ricordiamo che il programma è anche social: il pubblico da casa, infatti, può interagire durante la diretta del programma tramite l’hashtag #chilhavisto. Infine per chi volesse partecipare come pubblico in studio, è possibile farlo inviando una richiesta tramite uno dei canali ufficiali del programma:

Chi l’ha visto facebook

twitter @chilhavistorai3

chi l’ha visto streaming: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987