Tutto pronto per una nuova puntata di “Chi l’ha visto?“, lo storico programma di Rai3 alla ricerca delle persone scomparse, tra casi irrisolti e misteri da risolvere condotto da Federica Sciarelli. Ecco tutte le anticipazioni e i casi al centro della puntata di mercoledì 14 giugno 2023.

Chi l’ha visto stasera su Rai3: le anticipazioni di mercoledì 14 giugno 2023

Mercoledì 14 giugno 2023 dalle 21.20 appuntamento su Rai 3 con “Chi l’ha visto?“, il programma di successo condotto da Federica Sciarelli con nuovi casi e vicende di persone scomparse. Al centro della puntata il caso di Kata, la bambina di cinque anni che vive con la mamma in un albergo occupato di Firenze. Sabato scorso la notizia della scomparsa della piccola, mentre la mamma era a lavoro. Cosa è successo? La Sciarelli cerca di ricostruire la vicenda con i filmati, i messaggi, le testimonianze e le dichiarazioni dei protagonisti.

Spazio poi al padre di Daniele Potenzoni che commenta un ultimo video del figlio in cui si vede un uomo con il naso schiacciato che somiglia tantissimo al figlio scomparso mentre andava all’udienza del Papa 8 anni fa. E ancora: la vicenda di Stefano, 42 anni, romano, trovato senza vita nell’infermeria di un carcere sardo. Stefano era stato portato in Sardegna per una testimonianza in un processo. La famiglia non crede all’ipotesi di suicidio. In studio Marisa, la sorella della vittima.

Chi l’ha visto, la diretta e gli appelli degli scomparsi

Nella puntata di mercoledì 14 giugno 2023 di Chi l’ha visto di Federica Sciarelli spazio anche all’ultimo saluto a Giulia Tramontano, la 29enne di Sant’Antimo uccisa a Senego con il figlio Thiago che portava in grembo dal compagno Alessandro Impagnatiello. Durante la lunga diretta spazio anche agli appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di nuovi scomparsi. Ricordiamo che per il pubblico da casa è possibile interagire durante la diretta del programma sui social tramite l’hashtag #chilhavisto. Infine per tutti quelli che vorrebbero partecipare come pubblico, è possibile proporsi utilizzando uno dei canali ufficiali del programma:

Chi l’ha visto facebook

twitter @chilhavistorai3

chi l’ha visto streaming: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987