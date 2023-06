Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai3 con una nuova puntata di Chi l’ha visto, il programma di successo che si occupa della ricerca delle persone scomparse, tra casi irrisolti e misteri da risolvere. Ecco tutti i casi e le anticipazioni della puntata di stasera, mercoledì 7 giugno 2023

Chi l’ha visto, le anticipazioni di stasera: la tragedia di Giulia Tramontano

Mercoledì 7 giugno 2023 dalle ore 21.20 appuntamento con una nuova puntata di Chi l’ha visto, il programma campione d’ascolti condotto da Federica Sciarelli. Al centro della puntata la terribile storia di Giulia Tramontano, la 29enne di Senago barbaramente uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello. Giulia era in dolce attesa: la ragazza di Sant’Antimo, infatti, era al settimo mese di gravidanza di un bambino che si sarebbe chiamato Thiago. Una vera e propria tragedia che ha scosso tutti, l’ennesima storia di femminicidio anche se questa volta sono due le vittime: Giulia e il piccolo figlio in grembo. Per il compagno Alessandro Impagnatiello ci sono le accuse di omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza senza consenso.

Ma non finisce qui per gli inquirenti Giulia Tramontano poteva non essere l’unica vittima del suo compagno. Forse Alessandro voleva uccidere anche l’altra donna con cui aveva una relazione parallela.

Chi l’ha visto, la diretta e gli appelli per gli scomparsi del 7 giugno 2023

Non solo la storia di Giulia Tramontano nella puntata di Chi l’ha visto di mercoledì 7 giugno 2023, visto che Federica Sciarelli si occuperà anche della morte di Liliana Resinovich, donna triestina misteriosamente scomparsa e ritrovata senza vita dopo ventitré giorni. Il giudice, infatti, è chiamato a decidere se archiviare l’inchiesta sulla morte della donna come indicato dalla Procura oppure proseguire a cercare la verità come richiesto dai familiari della vittima.

Durante la puntata spazio come sempre agli appelli delle persone scomparse, richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

