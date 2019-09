Federica Sciarelli torna con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato a casi di cronaca nere, scomparse ed attualità. Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 25 settembre 2019 in prima serata su Rai3.

Chi l’ha visto stasera, la puntata di mercoledì 25 settembre

Mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 21.20 nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi più importanti di cronaca nera condotto con grandissimo successo da Federica Sciarelli.

Al centro della puntata la vicenda di Marco Vannini, il ragazzo di Ladispoli morto a maggio del 2015 nella casa della sua fidanzata. A distanza di quattro anni dalla morte del giovane ventenne spuntano nuove registrazioni e un misterioso fascicolo su Antonio Ciontoli in rimasto segreto fino ad oggi. Si tratta di un fascicolo custodito nella caserma dei carabinieri di Ladispoli in cui si parla di un possibile reato verso una prostituta. Questo fascicolo esiste davvero oppure no? E soprattutto, nel caso esistesse, come mai è uscito solo adesso?

Dalla terribile vicenda di Marco Vannini si passa poi alla storia della bambina Maria, nome di fantasia, che dopo essere stata prelevata e portata via dalla sua famiglia da parte di alcuni assistenti sociali e poliziotti dell’ENPA (Ente protezione animali). La piccola Maria fa così il suo ritorno a casa tra lacrime di gioia e commozione. A raccontare la sua storia ci sarà la famiglia.

