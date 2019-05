Nuova puntata di “Chi l’ha visto” con Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. La conduttrice e giornalista è pronta a raccontare di nuovi casi e storie di cronaca nera ed attualità. Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 22 maggio 2019.

Chi l’ha visto diretta di mercoledì 22 maggio

Mercoledì 22 maggio 2019 alle ore 21.20 torna “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi più importanti di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Federica Sciarelli torna ad occuparsi del caso Bozzoli, l’imprenditore di 50 anni scomparso a Marcheno all’interno della sua azienda. L’uomo era a capo di una fonderia di ottone, ma da quattro anni a questa parte di lui non ci sono più tracce. Dopo attente ricerche, la Procura è arrivata alla conclusione che il 50enne è stato ucciso dai nipoti su cui ora pende l’accusa di omicidio volontario e distruzione di cadavere.

Non solo, durante la puntata di mercoledì 22 maggio, Federica Sciarelli si occuperà anche del caso di Erik Sanfilippo, il 33 enne trovato morto in un cassonetto a Londra. Al momento solo tante domande sia da parte dei genitori che degli inquirenti, solo l’autopsia in corso sul cadavere potrà dare maggiori ragguagli. Infine, si palerà anche del giallo della morte di Sestina Arcuri, la giovane parrucchiera calabrese caduta dalle scale a casa del fidanzato nel viterbese.

