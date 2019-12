“Chi l’ha visto“, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera torna in prima serata su Rai3 con tante nuove storie e casi di cronaca nera. Al timone ancora una volta la giornalista e conduttrice Federica Sciarelli, volto oramai storico del programma di successo della terza rete di Viale Mazzini. Ecco le storie, le anticipazioni e i temi al centro della puntata di mercoledì 4 dicembre 2019.

Chi l’ha visto diretta, la puntata di mercoledì 20 novembre

Mercoledì 4 dicembre 2019 alle ore 21.20 torna “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Questa settimana la Sciarelli torna ad occuparsi dell’omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo di 24 anni ucciso con un colpo di pistola la notte tra il 23 e il 24 ottobre a Colli Albani a Roma. A distanza di quasi due mesi i Pm hanno deciso di interrogare la fidanzata Anastasia dopo una serie di bugie. In studio ospiti i genitori del ragazzo per parlare della vicenda. Non solo, la Sciarelli è pronta anche a dare voce ai genitori di Martina Rossi, la ragazza che per sfuggire ad uno stupro è precipitata dal terrazzo di un albergo. “La prescrizione non può riguardare un omicidio. La facessero per i reati fiscali, non per mia figlia”, le parole dei genitori di Martina.

