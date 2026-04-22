“Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse torna in diretta stasera, mercoledì 22 aprile 2026, con una nuova puntata. Scopriamo tutte le anticipazioni del programma condotto da Federica Sciarelli su Rai3.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni della diretta di stasera, 22 aprile 2026

Stasera, mercoledì 22 aprile 2026 dalle ore 21.20 appuntamento con una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. Le anticipazioni della diretta di stasera, mercoledì 22 aprile 2026, Federica Sciarelli si occuperà del caso dello chef Emiliano Milza. L’inchiesta ha portato alla luce grandi novità dopo la riesumazione del corpo del padre. Nuovi interrogativi ruotano intorno alla vicenda. L’uomo, oltre ad aver ucciso la compagna per intascare il premio dell’assicurazione, aveva ucciso anche il padre e la badante peruviana? La Procura al momento sta indagando per capire se lo chef aveva somministrato alle vittime massicce dosi di farmaci.

Non solo, spazio poi alla terribile storia di mamma e figlia di Campobasso morte dove aver ingerito la ricina, una potente citotossina naturale, in grado di causare morte cellulare bloccando l’attività di sintesi proteica dei ribosomi. Quando le due avrebbero ingerito la ricina? Ed erano loro i bersagli dell’avvelenamento? Saranno decisivi gli esiti sulla ricina a Pavia ma anche gli accertamenti irripetibili sui vetrini a Bari.

Chi l’ha visto, la diretta su Rai3 e RaiPlay del 22 aprile 2026

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 22 aprile 2026, Federica Sciarelli si occuperà anche del caso di Alessandro Venturelli: il giudice ha deciso di archiviarlo perché non ci sono prove né spunti investigativi per ritenere che qualcuno lo stia trattenendo o gli abbia fatto del male. I genitori non sono dello stesso avviso convinti che non è possibile archiviare una scomparsa e chiedono a gran voce di continuare a cercarlo

Durante la diretta di Chi l’ha visto di stasera non può mancare lo spazio dedicato agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni da parte del pubblico da casa. Chiunque volesse partecipare può farlo tramite il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

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L’appuntamento con Chi l’ha visto 2026 è il mercoledì in prima serata su Rai3.