Nuovo appuntamento su Rai3 con "Chi l'ha visto", il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera condotto con grandissimo successo da Federica Sciarelli.

Mercoledì 13 novembre 2019 alle ore 21.20 andrà in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Ospiti della puntata di mercoledì 13 novembre i genitori di Salvatore Cipolletta, il ragazzo di 24 anni morto mentre era in vacanza con gli amici. Che relazione intercorre tra la morte del giovane 24enne e il dark web? Quanto possono centrare nella sua morte i giochi estremi e proibiti del dark web? Non solo, durante la puntata la Sciarelli si occuperà anche della storia di Maria Chindamo, l’imprenditrice scomparsa da Laureana di Borrello due anni fa. La donna prima è stata aggredita e poi sequestrata. A Chi l’ha visto la testimonianza esclusiva di un testimone che parla per la prima volta.

Per chi volesse seguire la diretta di Chi l'ha visto ricordiamo che il programma sarà trasmesso in prima serata su Rai3

Federica Sciarelli e Chi l’ha visto sono oramai binomio di successo e ascolti record. Il programma diventato oramai un cult del piccolo schermo appassiona ogni settimana milioni di telespettatori, ma anche il popolo del web che commenta in tempo reale le storie e i casi di cronaca utilizzando l’hashtag #chilhavisto tra i più twittati del mercoledì sera.

