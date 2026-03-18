“Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli torna in prima serata Rai3. Scopriamo i i temi e le anticipazioni centro della puntata di stasera, mercoledì 18 marzo 2026.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni della diretta di stasera, 18 marzo 2026

Stasera, mercoledì 18 marzo 2026 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. Al centro della diretta di stasera di Chi l’ha visto la scomparsa della piccola Kata. Sono trascorsi due anni e mezzo da quando la piccola è sparita dall’ex hotel Astor di Firenze dove viveva con la famiglia. Cosa le è successo? Chi l’ha rapita e sopratutto perchè l’ha fatto? A parlare è la mamma della piccola che ha rivelato ai microfoni della Sciarelli: “temo che sia stata venduta e adottata illegalmente”.

Spazio poi al caso Cinturrino e l’audio in cui l’assistente capo parla di droga e prende i soldi dalla cover del cellulare di un ragazzo tunisino fermato. Cinturrino è stato indagato – insieme alla collega che ha firmato il verbale con lui – per falso, arresto illegale, calunnia, concussione e spaccio. Ma l’inchiesta si è allargata anche ad altri episodi e con lui sono stati indagati altri poliziotti.

Chi l’ha visto, la diretta su Rai3 e RaiPlay del 18 marzo 2026

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 18 marzo 2026, Federica Sciarelli torna anche ad occuparsi del cosiddetto “Chef Milza”, l’uomo accusato di aver fatto uccidere la compagna per intascare il premio dell’assicurazione. Prosegue l’inchiesta e l’indagine per far luce se ci sono altre vittime con la messa in onda di testimonianze inedite.

Infine durante la diretta su Rai3 spazio anche agli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni del pubblico da casa. Ricordiamo per chi volesse partecipare è possibile farlo tramite telefono chiamando lo 06.8262 oppure tramite i contatti social:

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L’appuntamento con Chi l’ha visto 2026 è il mercoledì in prima serata su Rai3.