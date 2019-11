“Ylenia è nata nel mese di Novembre. Aveva 23 anni quando è scomparsa. Non ho mai abbandonato la speranza di poterla riabbracciare. So che da allora è sicuramente cambiata, ma se qualcuno riconoscesse una donna che somiglia a questa ragazza, per favore contattatemi. Grazie, e condividete se potete”.

Al centro della puntata di questa settimana la storia di Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano r Romina Power scomparsa nel 1993. Per l’occasione il programma di Federica Sciarelli propone ai telespettatori l’invecchiamento della figlia di Albano e Romina di cui si sono perse le traccia da sedici anni. Era il 1993 quando, a New Orleans, Ylenia sparisce nel nulla. Un’occasione speciale che arriva a pochi giorni dal messaggio – ricordo della madre Romina pubblicato sui social:

