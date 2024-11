Chi ha vinto Tu Si Que Vales 2024, il vincitore è Matteo Fraziano. Il pubblico da casa lo ha preferito agli ultimi concorrenti giunti insieme a lui in Finalissima ovvero agli Ssaulabi, Hakuna Matata e The Phobias. Ecco cosa è successo e il video della proclamazione del vincitore di questa edizione del programma di Canale 5.

Chi ha vinto Tu Si Que Vales 2024? A trionfare è stato il bravissimo Matteo Fraziano. Il suo talento è davvero innegabile. A lui è stato riconosciuto un premio da 100 mila euro. Chi ha vinto la scuderia Scotti? Il vincitore, in questo caso, è stato il ballerino Domenico. Ebbene sì: Matteo e Domenico hanno davvero trionfato nel programma di Canale 5 condotto da Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile con in giuria: Gerry Scotti, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Maria De Filippi oltre che Sabrina Ferilli, giurata popolare.

Matteo ha battuto:

i The Phobias , ovvero i pagliacci spaventosi capaci di incutere timore in tutti i giudici e far tremare anche i telespettatori a casa, ma portare in tv trucchi da esperi mentalisti capaci di lasciare tutti di stucco

Ssaulabi

Hakuna Matata che con forza, equilibrio e tanta determinazione hanno offerto una esibizione unica nel loro genere

Cosa sappiamo di Matteo, vincitore di Tu si que vales 2024?

Cosa sappiamo del vincitore di Tu si que vales 2024? Chi è Matteo? Ebbene colui che ha trionfato nel programma dell’ammiraglia Mediaset ha sicuramente un enorme talento per le ombre cinesi. Nessuno riesce a creare, come lui, con le mani: personaggi, animali e paesaggi. Nessuno riesce a raccontare storie avvincenti con solo delle ombre, rimanendo a passo di musica e regalando dettagli e particolari capaci di traghettarci in giro per il mondo con poche e semplici mosse.

Cos’altro sappiamo? Matteo è nato nel 2001. Si tratta di un ragazzo davvero giovanissimo che studia psicologia, ma ha una spiccata passione per l’illusionismo. Ha iniziato a cimentarsi con le ombre cinesi in pandemia. Da autodidatta è riuscito a creare un mondo tutto suo e a raccontare storie. Le sue dita, anzi le sue mani, prendono vita e si trasformano, quasi per magia, in personaggi famosi e animali con estrema semplicità per cantare, danzare e raccontare momenti di vita reale o irreale.