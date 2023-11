Chi è il vincitore della 13ª edizione di Tale e Quale Show 2023 andata in onda venerdì 3 novembre? Carlo Conti è tornato in prima serata con l’ultima puntata della tredicesima edizione del varietà di Raiuno. Lo spettacolo con le esibizioni dei concorrenti vip che, settimana dopo settimana, si sono impegnati nell’imitare sul palco personaggi di spicco della musica nazionale e internazionale. A giudicare le loro performance la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. A trionfare durante la puntata finale è Luca Gaudiano.

Tale e Quale Show Luca Gaudiano è il vincitore della 13ª edizione

L’ultima puntata di Tale e Quale Show 2023, andata in onda in prima serata su Rai 1, è vinta da Luca Gaudiano che ha sbaragliato tutti gli altri partecipanti al programma con la sua esibizione nei panni di Giuliano Sangiorgi. Ricordiamo che tutti i concorrenti canteranno come sempre dal vivo, sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Durante la serata si sono esibiti anche i ripetenti Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che hanno divertito il pubblico una originale imitazione.

Tale e Quale Show 2023, classifica di puntata

Curiosi di scoprire la classifica finale dell'ultima puntata di Tale e Quale Show 2023 andata in onda questa sera, venerdì 3 novembre 2023? Ecco di seguito la classifica finale della puntata di questa sera

Ilaria Mongiovì/Liza Minnelli, 75

Ginevra Lamborghini/Malika Ayane. 58

Jasmine Rotolo/Chaka Khan, 50

Pamela Prati/Loredana Bertè, 50

Luca Gaudiano/Giuliano Sangiorgi, 48

Lorenzo Licitra/Andrea Bocelli, 41

Maria Teresa Ruta/Ornella Vanoni, 38

Alex Belli/Ricky Martin, 36

Jo Squillo/ Jennifer Lopez, 23

Cirilli e Paolantoni/Spice Girls, 21

Tale e Quale Show 2023, classifica finale della tredicesima edizione

Curiosi di scoprire la classifica finale dell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2023 andata in onda questa sera, venerdì 3 novembre 2023? Ecco di seguito la classifica finale della puntata di questa sera che ha decretato la vittoria di Luca Gaudiano.

Luca Gaudiano/Giuliano Sangiorgi, 435 punti

Lorenzo Licitra/Andrea Bocelli, 406 punti

Ilaria Mongiovì/Liza Minnelli, 401 punti

Jasmine Rotolo/Chaka Khan, 399 punti

Ginevra Lamborghini/Malika Ayane, 357 punti

Torneo dei Campioni: i partecipanti

Luca Gaudiano/Giuliano Sangiorgi

Ilaria Mongiovì/Liza Minnelli

Lorenzo Licitra/Andrea Bocelli

Jasmine Rotolo/Chaka Khan

Ginevra Lamborghini/Malika Ayane

Antonino

Elena Ballerini

Valentina Persia

Andrea Dianetti

Gilles Rocca

Cirilli e Poalantoni

Chi è Luca Gaudiano vincitore di Tale e Quale Show 2023

Luca Gaudiano, o semplicemente Gaudiano, nasce il 3 dicembre del 1991 a Foggia da una famiglia semplice: madre insegnante di Lettere e papà ingegnere. Purtroppo il padre è morto molto giovane a causa di un cancro. La musica è stata da sempre la sua migliore amica. A soli 15 anni riceve in regalo dal padre una chitarra e decide così di dedicarsi al mondo delle sette note. Una volta terminati gli studi lascia Foggia per trasferirsi dapprima a Roma e poi a Milano per studiare musica. Iniziano così le prime collaborazioni sia in ambito musicale che teatrale.

La grande occasione arriva nel 2020 quando il cantante debutta con il suo primo 45giri contenente i brani “Le cose inutili” e “Acqua per occhi rossi”. Nello stesso anno viene scelto tra i tantissimi giovani artisti per il programma Ama Sanremo, semifinale di Sanremo Giovani. Grazie all’avventura di “AmaSanremo”, Gaudiano si conquista uno dei posti disponibili per partecipare al Festival di Sanremo 2021 nella categoria Nuove Proposte. Il suo brano “Polvere da sparo” conquista critica e pubblico vincendo così la 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo tra i Giovani. Una vittoria che il giovane cantautore dedica al padre scomparso per un tumore al cervello. Non solo musica nella carriera di Gaudiano che ha partecipato anche a diversi musical: Ghost e Men in Italy condividendo il palco con Iva Zanicchi, Alex Belli e Bianca Atzei.