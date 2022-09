Chi ha vinto RTL 102.5 Power Hits Estate 2022? La vittoria se l’è aggiudicata il brano intitolato La dolce vita cantato da Fedez, Tananai e Mara Sattei. Ecco tutti i premi assegnati durante una serata ricca di musica e divertimento che ha decretato la fine dell’estate ed eletto quelli che sono stati i veri e propri tormentoni che ci hanno accompagnato durante le vacanze.

Chi ha vinto la RTL 102.5 Power Hits Estate 2022? Una serata ricca di ospiti e bella musica

Tutto esaurito all’Arena di Verona per decretare i vincitori della RTL 102.5 Power Hits dell’Estate 2022. Chi ha trionfato alla fine? Facile a dirsi. Il tormentone per eccellenza è stato quello di Fedez, Tananai e Mara Sattei. Il brano intitolato La dolce vita è stato quello più votato dagli ascoltatori.

La serata è stata ricca di cantanti e di ospiti. Tante le esibizioni che hanno fatto sì che il pubblico presente, e quello a casa, cantasse e ballasse i brani che ci hanno accompagnato negli ultimi mesi. Sul palco sono saliti infatti: la bellissima e bravissima Alessandra Amoroso che ha lasciato tutti di stucco con il suo look, Alfa, Ariete, Baby K, Biagio Antonacci, l’amatissimo Blanco, i Boomdabash & Annalisa, ma anche Carl Brave e Noemi oltre a Coez.

Spazio anche per due vincitori di altri premi assegnati da RTL ovvero Dargen D’Amico e Darin.

Non potevano mancare inoltre: Elodie, Eros Ramazzotti, Fabri Fibra & Maurizio Carucci, i Follya, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Franco126 e Loredana Bertè, Fred De Palma, Ghali, Gianni Morandi, Irama, La Rappresentante di Lista, Lazza, Madame, Malika Ayane, Marco Mengoni, Myss Keta e i Pinguini Tattici Nucleari.

A dare spettacolo sono stati infine, rigorosamente in ordine alfabetico: Rhove, Rkomi, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Sangiovanni e – the last but not the least- Tommaso Paradiso.

Insomma la serata condotta da: Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese è volata e ha permesso a tutti di fare il pieno di tanta buona musica.

Gli altri premi assegnati a Verona: chi ha vinto?

Durante la serata, oltre al premio “RTL 102.5 Power Hits Estate 2022”, sono stati assegnati, direttamente dalle associazioni Fimi, Pmi e SIAE, i seguenti riconoscimenti:

il premio Power Hits Platino: 600 mila biglietti venduti per il più giovane artista italiano ad esibirsi negli stadi è stato vinto da Ultimo

il Power Hits Estate 2022 – PMI al singolo indipendente più suonato dalle radio nel periodo 20 giugno 2022 – 26 agosto 2022 è stato vinto da Darin con Superstar

il premio SIAE al brano più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia – dal 20 giugno 2022 al 26 agosto 2022 se l'è aggiudicato Dargen D'Amico con Dove si balla.

il premio Top Album 2022 all'album più venduto nel periodo agosto 2021 – agosto 2022 è stato vinto da Blanco per il suo Blu Celeste.

Rkomi e Paolo di Benedetto: il gossip dell’estate

Oltre a tanta musica, c’è stato spazio per i gossip. I più attenti ai pettegolezzi hanno tenuti gli occhi puntati su Rkomi e Paolo Di Benedetto oltre che sulla conduttrice e Blanco. A regalare però maggiori soddisfazioni sono stati Rkomi e Paola. Il motivo? I due, che pare si siano frequentati a inizio estate e che negli ultimi giorni si sono mandati frecciatine tra media e social, sono stati protagonisti di un simpatico siparietto. Quale? A introdurre l’artista sul palco sono stati soltanto gli altri due presentatori, Jody Cecchetto e Matteo Campese. Paola Di Benedetto, al contrario, si è limitata a sorridere.

Dopo la canzone, però, Paola Di Benedetto ha rotto il ghiaccio sottolineando la presenza dell’artista a X Factor e dicendo: “Grande opportunità, ruolo di grande responsabilità. Siamo sicuri che guiderai la tua squadra al meglio. Magari ti vengo pure a trovare”. La risposta di lui? “Dai volentieri!”.