Chi ha vinto Pechino Express 2022? A trionfare è stata la coppia dei Pazzeschi formata da Victoria Cabello e Paride Vitale. Seconde classificate Mamma e figlia. Dopo quasi 7 mila chilometri sempre in corsa e di corsa, dopo più di 3 mila ore di riprese e 13 mila ore di montaggio, ma soprattutto dopo numerose esperienze, è giunta al termine l’avventura dei vari concorrenti che hanno preso parte al reality che li ha portati in giro per il mondo. Dopo l’eliminazione in semifinale della coppia Italia-Brasile erano rimasti a contendersi la vittoria: Sciacalli, Pazzeschi e Mamma e figlia. Con grande sportività queste coppie si sono date battaglia fino all’ultima notte insonne, fino all’ultimo autostop, ma solo una, quella di Victoria e Paride, è stata più veloce e tenace di tutte le altre.

Chi ha vinto Pechino Express 2022? La Finale

Giovedì 12 maggio 2022, con la messa in onda su Sky oltre che con lo streaming su NOW, si è definitivamente conclusa l’avventura dei concorrenti che hanno preso parte a Pechino Express 2022, il reality condotto da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio.

La puntata si è aperta a Dubai, la città più grande degli Emirati Arabi. La prima prova ha preso il via dalla cima di un noto grattacielo. Costantino ed Enzo hanno posto ai concorrenti tre domande importanti che hanno deciso l’ordine di partenza per la nuova ed ultima corsa. La coppia composta da Victoria e Paride ha risposto esattamente al primo quesito. Mamma e Figlia hanno invece risposto al secondo. Il terzo quesito è stato indovinato dagli Sciacalli. Le tre coppie si sono portate così subito in parità e la prova iniziale è apparsa alquanto combattuto sin sa subito. Tutti avevano grande voglia di vincere. Alla quarta domanda i Pazzeschi sono saliti a due punti. Poco dopo hanno vinto la sfida e hanno deciso l’ordine di partenza degli avversari

Si trattava solo dell’inizio. Tante sono state le prove che tutti hanno dovuto affrontare successivamente. Alcune di esse? Consegnare i pacchi nei vari negozi, trovare un business man con la valigetta giusta per il progetto immobiliare di Enzo e Costa e soprattutto aiutare un influencer con il suo shopping. A metà del secondo giorno è giunta la prima eliminazione. I Pazzeschi sono giunti primi e hanno potuto proseguire la loro corsa senza problemi.

La coppia che ha dovuto abbandonare il gioco ad un passo dalla vittoria è stata invece quella degli Sciacalli. Aurora e Fru hanno avuto qualche contrattempo di troppo, ma hanno sempre giocato pulito. Per colpa di un pizzico di sfortuna in più si sono classificati subito dietro alla coppia Mamma e Figlia e hanno così dovuto dire addio ai sogni di gloria.

Dopo i doverosi saluti la gara è proseguita con le altre due coppie fino alla fine. Entrambe si sono date battaglia fino all’ultimo sangue, ma solo una è riuscita ad agguantare il titolo di vincitrice di Pechino Express 2022.

Le coppie in Finale: ecco le composizioni

Tra le coppie che hanno disputato l’attesissima finale di Pechino Express 2022 vi erano: