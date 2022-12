Questa sera Carlo Conti ha condotto in prima serata su Rai 1 una puntata speciale dal titolo Natale e Quale Show – Speciale Telethon, spin-off del più celebre Tale e Quale Show. La puntata di questa sera è legata alla celebre maratona benefica di Telethon. Ecco chi ha vinto Natale e Quale Show e la classifica finale della puntata.

Natale e Quale Show, chi ha vinto? Il vincitore è Virginio: la classifica

Carlo Conti ha condotto questa sera in prima serata su Rai Uno la puntata dello speciale Telethon dal titolo Natale e Quale Show. L’obiettivo della serata è quello di sostenere la missione della fondazione Telethon, inaugurando la maratona televisiva per la raccolta fondi destinata alla ricerca, che terminerà la prossima settimana con lo speciale in prima serata dei “Soliti ignoti” condotto da Amadeus.

I concorrenti di questa serata speciale

I concorrenti che hanno preso parte a questa serata speciale di Natale e Quale Show – Speciale Telethon sono:

Francesca Alotta

Deborah Johnson

Paolo Conticini e Antonino

Jessica Morlacchi

Roberta Bonanno,

Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò

Gilles Rocca

Virginio

Valerio Scanu

Agostino Penna

Alessandro Greco

Leonardo Fiaschi

Valeria Marini e Gabriele Cirilli.

A loro è toccato il compito di interpretare alcuni grandi classici musicali del Natale come “Santa Claus is coming to town”, “Astro del ciel”, “White Christmas” e “Jingle bell rock”.

Natale e Quale Show, la classifica

Ecco di seguito la classifica della puntata speciale di Natale e quale Show.

Virginio con 75 punti Deborah Johnson con 74 punti Alessandro Greco con 71 punti Valerio Scanu con 68 punti Agostino Penna con 59 punti Francesca Alotta con 54 punti Gilles Rocca con 54 punti Jessica Morlacchi con 51 punti Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò con 46 punti Paolo Conticini e Antonino con 45 punti Leonardo Fiaschi con 38 punti Roberta Bonanno con 37 punti Valeria Marini e Gabriele Cirilli con 31 punti

Natale e quale show – Speciale Telethon: il vincitore è Virginio: ecco la sua esibizione

A vincere la puntata condotta questa sera da Carlo Conti dal titolo Natale e quale show – Speciale Telethon è Virginio. Di seguito il video con la sua interpretazione.