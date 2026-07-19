La Spagna ha vinto i Mondiali di Calcio FIFA 2026. A decidere la vittoria durante i secondi tempi supplementari è il goal di Ferran Torres, l’attaccante del Barcellona e della nazionale spagnola.

Vincitore Mondiali 2026: il trionfo della Spagna sull’Argentina

Si è conclusa da poco la finale dei Mondiali di Calcio FIFA 2026 che ha visto scendere in campo le finaliste Spagna-Argentina. Presso il MetLife Stadium, nella straordinaria cornice del New York New Jersey Stadium si è svolta la finale dei Mondiali 2026 che a segnato l’ultimo mondiale di Lionel Messi che non è riuscito nell’impresa di bissare la vittoria di 4 anni fa. A trionfare è stata la Spagna che, dopo aver dominato per i 90 minuti sul campo, è riuscita a mettere in segno al 106imo minuto il goal della vittoria con Ferran Torres, l’uomo che sbloccato la partita.

L’Argentina di Lionel Messi ha deluso dal primo tempo: zero tiri in porta, mentre la Spagna ha fatto un grandissimo gioco di squadra che ha permesso alla squadra di salire sul tetto del mondo con la vittoria dei Mondiali FIFA 2026. Si tratta della seconda vittoria ai Mondiali per la Spagna.

FIFA World Cup Mondiali 2026 di Calcio, gli ospiti e cantanti del gran finale

GRACIAS ITALIA POR LAURA PAUSINI pic.twitter.com/iUt9z6vRSb — euge 🇺🇾 (@eugeftpausini) July 19, 2026

Non solo calcio: la finale dei Mondiali 2026 FIFA è stata anche un grande show musicale con la partecipazione di grandi ospiti e personaggi del mondo della musica internazionale. Uno spettacolo senza precedenti che ha aperto le danze con la cerimonia di chiusura affidata alla voce di Jennifer Hudson che ha emozionato con l’inno nazionale degli Stati Uniti d’America. A seguire Laura Pausini, Robbie Williams e Nicole Scherzinger hanno intonato “Desire”, la colonna sonora FIFA.

Alla fine del primo tempo spazio al primo halftime show della storia dei Mondiali FIFA con la partecipazione di Madonna, Justin Bieber e Shakira. Una finale destinata ad entrare nella storia dei Mondiali di Calcio.