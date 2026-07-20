Temptation Island 2026, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, bissa l’appuntamento questa settimana con due appuntamenti. Si parte questa sera, lunedì 20 luglio 2026, con la quinta puntata che si preannuncia imperdibile. Scopriamo tutte le anticipazioni.

Temptation Island 2026 puntate: stasera la quinta Canale 5

Stasera, lunedì 20 luglio 2025, dalle ore 21.20 appuntamento con la quinta puntata di Temptation Island 2026, il reality show dei sentimenti raccontato da Filippo Bisciglia su Canale 5. Dopo aver incollato dinanzi alla tv 3.752.000 telespettatori (share del 30,31%) durante la quarta puntata prosegue il viaggio nei sentimenti con altre coppie pronte a decidere il destino della loro storia d’amore. Questa settimana è il momento di scoprire il destino della coppia formata da Giovanni e Sabrina. Dopo la richiesta di falò di confronto immediato da parte di Giovanni negata dalla fidanzata, Sabrina nel villaggio dei single si è sempre più avvicinata al single Lory. Un’attrazione che ha spinto la ragazza a confidarsi con le altre fidanzate arrivando alle lacrime. Il motivo? E’ gelosa del single Lory. Immagini e parole che hanno fatto letteralmente infuriare Giovanni che ha immediatamente chiesto un secondo falò di confronto sottolineando, a gran voce, di essere pronto a spaccare tutto il viaggio in caso di un secondo rifiuto. Cosa succederà?

Temptation Island 2026 coppie, la crisi di Iris e Andrea

Non solo, durante la quinta puntata di Temptation Island 2026 ampio spazio sarà dedicato anche alla coppia formata da Iris e Andrea. I due stanno insieme da tre anni, ma Andrea una volta arrivato nel villaggio si è lasciato andare a delle confessioni che hanno letteralmente deluso la fidanzata Iris. In particolare Andrea ha confessato di non avere più una forte chimica ed intimità con la compagna che ha definito “noiosa e senza carattere”.

Ma non finisce qui, visto che Andrea ha ammesso di aver scambiato messaggi via chat con diverse ragazze senza averlo mai confessato alla fidanzata. Cosa succederà tra i due?

Questo e tanto altro nella quinta puntata di Temptation Island 2026 in onda stasera su Canale 5.