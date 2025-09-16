Si chiama Katia Buchicchio la vincitrice di Miss Italia 2025. La giovane 18enne ha trionfato durante la finale del concorso di bellezza più longevo d’Italia superando le finaliste Asia Campanelli (Miss Marche) e Fanny Tardioli (Miss Umbria).

Miss Italia 2025, la vincitrice è Katia Buchicchio

La finale di Miss Italia 2025 ha incoronato la vincitrice della 86esima edizione del celebre concorso di bellezza italiano. A conquistare il titolo di Miss Italia 2025 è stata Katia Buchicchio, 18enne di Anzi, piccolo comune della provincia di Potenza. La reginetta di bellezza è alta 1 metro e 75 ed è una studentessa di Odontoiatria e Protesi Dentaria. La vittoria a Miss Italia 2025 per Katia Buchicchio segna un record per la sua regione, visto che è la prima Miss Italia della Basilicata. La bellezza di Katia ha trionfato durante la finale del prestigioso concorso di bellezza superando le finaliste Asia Campanelli (Miss Marche) e Fanny Tardioli (Miss Umbria).

La corona di più bella d’Italia è stata assegnata alla giovane Katia dopo una lunga finale tornata dopo diversi anni in diretta tv lunedì 15 settembre 2025 dalle ore 21.30 su Rtv San Marino (canale 550 DTT e Satellite) e in streaming su RaiPlay. A giudicare le finaliste una giuria che ha lavorato su diversi criteri per eleggere la reginetta di bellezza. Durante la finale non sono mancati momenti di intrattenimento, ma anche di riflessione dedicati a temi di strettissima attualità come l’inclusione.

Chi è Katia Buchicchio, la vincitrice di Miss Italia 2025

Ma chi è la vincitrice di Miss Italia 2025? Katia Buchicchio ha 18 anni ed è nata a Anzi, comune italiano della provincia di Potenza in Basilicata. La sua bellezza ha conquistato la giuria del concorso di Miss Italia, ma anche il pubblico da casa chiamato a votare la Miss preferita. In passerella Katia ha saputo fare la differenza non solo dal punto di vista estetico, ma anche caratteriale mostrandosi sicura di se, ma attenta alla tradizione. Tra le sue passioni c’è l’arte del ricamo, una tradizione di famiglia trasmessa dalle sue nonne, che ha condiviso con la giuria e il pubblico di Miss Italia. La vittoria a Miss Italia segna l’inizio di una nuova possibile carriera per Katia che è una studentessa di Odontoiatria e Protesi Dentaria.