Chi ha vinto MasterChef Italia 12? Il vincitore è Edoardo Franco

MasterChef Italia 12, trionfa a sorpresa Edoardo Franco che arriva in Finale e alza la coppa del Vincitore. Ma chi è questo ragazzo? Ha 26 anni ed è entrato nello show da disoccupato: ha lavorato come rider in Germania. Scopriamo qualche dettaglio in più sul vincitore e sulla serata.

EDOARDO È IL DODICESIMO MASTERCHEF ITALIANO!! 🌟💖🎉🔥🚀✨💫💥 pic.twitter.com/LofANB2kZx — MasterChef Italia (@MasterChef_it) March 2, 2023

Chi è il vincitore MasterChef Italia 12: trionfa Edoardo Franco

Edoardo Franco è dunque il vincitore di MasterChef Italia 12. Sul podio, arriva assieme a Thi Hue Dihn e Antonio ‘Bubu’ Gargiulo. Quarto classificato invece è Mattia Tagetto, che però non supera la serata e viene eliminato quasi subito.

Ma chi è Edoardo Franco? Scopriamo qualcosa in più su di lui

Edoardo ha 26 anni ed è di Varese: entra a MasterChef come disoccupato anche se in passato ha vissuto in Germania dove ha lavorato come rider per un servizio di delivery. Il lavoro non lo soddisfa granché e dopo varie disavventure decide di licenziarsi e inseguire la sua passione, ovvero la cucina.

Con la vittoria Finale Edoardo franco si aggiudica il montepremi di 100.000 euro in gettoni d’oro, ma sono anche altre le possibilità per questo ragazzo:

Ha la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi,

Potrà frequentare un importante e prestigioso corso di alta formazione presso Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana,

Terzo e non ultimo per importanza, può partecipare al Workshop di Masterchef Academy creato in collaborazione con Destination Gusto.

Bruno Barbieri gli ha ricordato la scommessa fatta all’inizio del suo percorso: se avesse vinto, avrebbe dovuto tagliarsi i capelli. Lo farà davvero?

Insomma una bella possibilità per questo ragazzo che ha incontrato già diverse difficoltà nella vita. Ma non si è arreso e inseguendo la sua reale passione è riuscito a vincere.

“Per me il cibo deve unire e non dividere, il mio intento è quindi quello di mettere d’accordo tutti e tre i giudici con un menù di sapori pensati per gli abitanti di tutto il mondo. I miei piatti sono il frutto delle mie esperienze e dei miei incontri passati, che si fondono con la mia creatività”.

MasterChef Italia 12: il menù del vincitore Edoardo Franco

Nell’ultima prova – la decisiva – i tre concorrenti arrivati in finale dovevano presentare in completa autonomia un loro menù. Edoardo presenta un menù dal titolo ‘Tutto mondo’ che racconta un po’ la sua storia personale. Un ragazzo che ha vissuto mille esperienze lavorative, in una nazione che non è la sua ma che poi capisce che inseguire i propri sogni e le proprie passioni ripaga sempre.

Il suo menù era composto da: