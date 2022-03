Chi ha vinto Masterchef Italia 11? Il nome del vincitore

Giovedì 3 marzo si è conclusa l’undicesima edizione di MasterChef Italia, il talent show culinario targato Sky Uno e prodotto da Endemol Shine Italy. Dopo sfide sempre più impegnative è stata finalmente designato il vincitore dell’edizione 2022 del cooking culinario. Vediamo insieme chi ha vinto.

MasterChef Italia 11, chi ha vinto? la vincitrice è Tracy

A proclamare vincitrice la talentuosa aspirante chef di origini afro Tracy è stato Giorgio Locatelli, uno dei giudici del cooking culinario, insieme a Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Sul podio al fianco di Tracy anche Carmine Gorassi e Christian Passeri.

Lia Valetti invece ha lasciato lo show nel primo episodio dell’ultima serata, durante la quale sono stati ospiti i pluripremiati Enrico Crippa, del ristorante Piazza Duomo di Alba, e Andreas Caminada.

Il montepremi vinto da Tracy a Masterchef 11

A quanto ammonta la cifra vinta dalla cameriera 28enne? Il montepremi vinto dalla concorrente pari a centomila euro in gettoni d’oro. Inoltre alla vincitrice è data la possibilità di pubblicare un libro di ricette dal titolo “Soul Kitchen – le mie ricette per nutrire l’anima“. Il libro è edito da Baldini e Castoldi e sarà in libreria a partire dal 15 marzo.

Tracy avrà anche un altro importante premio, cioè quello di poter seguire un corso di specializzazione presso Alma, la scuola internazionale di Cucina Italiana. Le origini nigeriane della giovane sono state spesso riproposte nei suoi piatti, che si intrecciano con quelli della tradizione italiana.

Il Menu proposto da Tracy alla finale di Masterchef 11

Tracy ha proposto un menu finale dal titolo “L’abbraccio“, un richiamo alla sua esperienza personale e alle sue origini nigeriane. La giovane, infatti, è stata costretta a lasciare il suo Paese quando era molto giovane.

Una volta giunta in Italia non è stato facile per lei iniziare tutto da capo, imprare una nuova lingua e soprattutto farsi accettare dalla comunità in cui viveva. Situazioni con cui ha dovuto combattere, ma alla fine la sua forza e determinazione hanno sempre prevalso, portandola dritto alla finale.

L’antipasto dal titolo “La gondola e il Niger” era un baccalà mantecato alle spezie con maionese all’aglio nero spugna di prezzemolo e curcuma. Un chiaro omaggio alla Nigeria e al Veneto.

Il primo era Ravioli di capra, mentre il secondo Pluma iberica di maiale. Tracy ha scelto poi come dessert una mousse ai tre cioccolati.