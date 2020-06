Chi ha vinto la Coppa Italia 2020? Il Napoli di Gennaro Gattuso ha vinto il trofeo calcistico ai calci di rigore battendo la Juventus di Maurizio Sarri. A poche ore dal match finale l’ex calciatore aveva dichiarato: “il Napoli merita una gioia grande” e questa notte è riuscita nella non facile impresa.

Coppa Italia finale Napoli Juve: chi ha vinto

Il Napoli ha vinto la Coppa Italia 2020. In uno Stadio Olimpico di Roma senza tifosi, per via dell’emergenza Coronavirus, la squadra allenata da Gennaro Gattuso ha battuto la Juvenut di Maurizio Sarri in un match ricco di emozioni. A cominciare dal pre-partita che ha visto Sergio Sylvestre, ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, rompere il ghiaccio cantando (e sbagliando) l’Inno di Mameli. Emozionante poi l’ingresso delle due squadre che, poco prima del fischio di inizio, si sono disposte a metà campo formando un centro per ricordare le vittime del Covid-19, mentre sugli spalti dello Stadio Olimpico di Roma campeggiava un tricolore virtuale.

Coppa Italia risultati finali: Napoli batte la Juve ai rigori 4-2

Dopo questo momento davvero emozionante si entra nel vivo della finale di Coppa Italia 2019 – 2020 con il Napoli che al 24′ del primo tempo ha già la possibilità di passare in vantaggio con Insigne che sfiora il palo con una punizione dal limite. Poco dopo è la Juventus vicinissima al gol, ma Meret anticipa tutto salvando la porta. La partita prosegue con il Napoli vicinissimo al vantaggio con Demme, ma questa volta è Buffon a salvare la porta della Juventus.

Dopo il primo tempo, le due squadre tornano in campo per il secondo senza però riuscire a portarsi in vantaggio. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, Napoli e Juve si sfidano ai rigori con gli azzurri che trionfano per 4-2 sulla squadra di Sarri. Decisivi gli errori dall’area di rigore di Dybala e Danilo della Juventus. Per il Napoli è un gioia immensa, mentre per Gennaro Gattuso è il suo primo trofeo da allenatore.