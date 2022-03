Antonio Vaglica è il vincitore di Italia’s Got Talent 2022. Il 18enne cosentino ha letteralmente travolto tutti con la sua meravigliosa voce. Al secondo posto, invece, troviamo l’illusionista Francesco Fontanelli, mentre al terzo posto si è posizionato il ballerino Simone Corso.

Antonio non è nuovo al mondo dello spettacolo e alle manifestazioni musicali: ha già partecipato a Sanremo Young nel 2019 ma l’exploit l’ha avuto nel programma di Sky dove già dalla prima puntata, grazie al Golden Buzzer (che permette l’accesso diretto all’ultima puntata) di Elio, è arrivato in Finale conquistando il pubblico nell’interpretazione di «SOS d’un terrien en detresse» di Daniel Balavoine, prematuramente scomparso.

In finale Antonio ha intonato “I have nothing” di Whitney Houston: “Mi ero abbandonato a un entusiasmo che di solito non mi è solito, ma confermo. Anzi: è aumentato”, ha detto il giudice Elio a commento dell’esibizione.

Italia’s got talent: la classifica completa della Finale

Al secondo posto si è posizionato l’illusionista Francesco Fontanelli originario di San Vincenzo. Francesco è molto giovane, ha 22 anni ed è apparso nel corso della quinta puntata.

Mentre al terzo posto si è posizionato Il ballerino sardo Simone Corso che, sordo dalla nascita, riesce a ballare grazie alle vibrazioni che percepisce.

Italia’s got Talent 2022, chi erano i finalisti?

Davide Battista di soli 14 anni, aveva convinto Mara Maionchi. È un musicista che suona la tromba, ama il jazz e ha suonato “Voce” di Madame;

è un giovane illusionista di talento. Umberto e Damiano cantano e ballano nei Musical, in finale hanno rappresentato Mary Poppins.

L’ultimo appuntamento della dodicesima edizione del talent show targato Sky è andato in scena in diretta dagli studi di Cinecittà World a Roma, condotto da Lodovica Comello. La giuria composta da Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano ed Elio è stata più che entusiasta dei talenti che si sono avvicendati sul palco.

La serata è stata allietata anche dalla presenza di vari ospiti:

Gli attori Pierfrancesco Favino e Miriam Leone protagonisti del film «Corro da Te»,

I due comici Valerio Lundini ed Edoardo Ferrario in versione aspiranti mimi,

La voce della MotoGP Guido Meda.