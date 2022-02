Il Festival di Sanremo 2022 si è concluso con la vittoria di Mahmood e Blanco con il brano “Brividi”. Restava ora da definire la classifica con il vincitore del chiacchierassimo FantaSanremo, il gioco legato alla kermesse canora, che ha appassionato milioni di persone. Chi ha vinto il FantaSanremo? Ecco di seguito il nome del vincitore, il podio e la classifica finale.

Chi ha vinto il FantaSanremo: il vincitore, il podio e la classifica finale

Quella che doveva essere una semplice diretta Instagram per la proclamazione del vincitore del FantaSanremo si è trasformata in un vero e proprio Dopo Fantasanremo con la partecipazione di Emma, Highsnob e Hu e Tananai. Durante la diretta seguita da circa 20 mila follower Emma ha scoperto di essere la vincitrice del Fantasanremo fra i cantanti. Il podio del FantaSanremo dei cantanti in gara vede al primo posto Emma con 525 punti. Secondo Dargen D’Amico con 395 e terzo Tananai con 365.

La vincitrice fa anche una richiesta agli organizzatori: “Il prossimo anno allora tutti gli artisti, invece di dire Papalina, dovranno dire Emma Marrone. Mi sono divertita un botto, mi avete svoltato Sanremo. Ci credevo troppo in questa cosa del Fantasanremo. Ho vinto la gloria eterna grazie a voi”.

FantaSanremo 2022: la classifica dei cantanti

Ecco di seguito la classifica con tutti i cantanti in gara e i punti conquistati al FantaSanremo:

Emma 525; Dargen D’Amico 395; Tananai 365; Elisa 360; Highsnob e Hu 350; Sangiovanni 350; Gianni Morandi 345; Mahmood e Blanco 345; Achille Lauro 325; Michele Bravi 320; AKA 7even 315; Rkomi 300; Ditonellapiaga e Rettore 285; Yuman 280; Iva Zanicchi 250; La Rappresentante di Lista 245; Massimo Ranieri 195; Irama 185; Le Vibrazioni 185; Noemi 180; Fabrizio Moro 170; Ana Mena 165; Matteo Romano 150; Giusy Ferreri 115; Giovanni Truppi 85.

La classifica delle squadre

Per gli oltre 500mila team che hanno preso parte al FantaSanremo, il primo posto è stato conquistato da ben 19 squadre. Al secondo posto un solo team mentre al terzo posto 5. Per i vincitori, come più volte ricordato, in premio la gloria per ‘22 miliardi di anni‘. I risultati sono consultabili sul sito fantasanremo.com.

FantaFanremo nello speciale Domenica In da Sanremo

Il FantaSanremo è stato protagonista anche dello speciale Domenica In in diretta da Sanremo. La conduttrice Mara Venier, vera regina di questo gioco, ha indossato una T-shirt con scritto “Ciao zia Mara”. Nel corso della trasmissione è intervenuto sul palco il direttore di Rai1 Stefano Coletta: “Noi vecchietti abbiamo cominciato a sentire Papalina, zia Mara e non capivamo che cosa stesse accadendo. Poi abbiamo capito che c’era questo Fantasanremo”. – Ha dichiarato, aggiungendo poi – “il successo straordinario di audience di questa edizione sia la dimostrazione che la tv generalista può ancora sedurre i giovani”.

La Venier ha poi chiamato in causa Nicolò Peroni, ormai per tutta Italia Papalina, e Giacomo Piccini, portavoce della Fif. I due sedevano in prima fila invitati dalla Venier.