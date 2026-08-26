Chi ha vinto la 48esima edizione del Concorso Nazionale di bellezza Maschile ‘Il + Bello d’Italia 2026′? Scopriamo insieme cosa fa chi ha trionfato nella finalissima nazionale in Piazza Partigiani ad Alassio.

Finalissima de ‘Il + bello d’Italia 2026’ ad Alassio

‘Il + Bello d’Italia 2026’ è Riccardo Sparacciari. Il giovane 27enne ha superato i concorrenti ed è stato incoronato da Marialaura De Vitis, showgirl e attrice, madrina della serata. A condurre la finalissima invece è stata Barbara Morris mentre ospite speciale è stato Vittorio Brumotti. Presenti anche il duo “Quelle di un certo peso”, formato da Fabiana Parlato e Katia Picasso, e Sofia, Matteo Magnani e Diandra Delfino.

La finalissima della 48esima edizione dello storico concorso nazionale di bellezza maschile è stata organizzata da Silvio Fasano affiancato dal Direttore artistico e coreografo Fabio Fallabrino e dal giornalista e autore televisivo Andrea Iannuzzi, responsabile dei contenuti televisivi. Per la prima volta nella storia del concorso la partecipazione è stata aperta anche agli aspiranti di età compresa tra i 35 e i 45 anni.

A sfidarsi durante la serata che si è tenuta ad Alassio, nella suggestiva cornice di Piazza Partigiani, sono stati alcuni ragazzi provenienti che tutta la Penisola che sono arrivati in Liguria dopo varie selezioni.

Chi è il vincitore Riccardo Sparacciari

Vincitore del titolo de ‘Il + bello d’Italia 2026‘ è stato Riccardo Sparacciari, dai tratti mediterranei e dal fisico statuario.

Ma chi è e cosa fa nella vita il nuovo re della bellezza maschile? Nato a Marino, oggi Riccardo vive a Frascati dove svolge la professione di commercialista. Alto un metro e 90 cm, occhi neri e capelli neri, si è definito un romantico ed è un grande amante della palestra. Il suo profilo instagram (nome utente @riccardo_sparacciari) conta circa 12 mila follower.

A decretare la vittoria è stata una giuria tutta al femminile presieduta dalla psicologa e psicoterapeuta Eugenie Alderisio con la partecipazione delle giornaliste Patrizia Barsotti, Grazia Garlando e Gloria Giovannetti. La commissione ha valutato non soltanto l’aspetto estetico, ma anche il carisma, la personalità e la presenza scenica dei concorrenti in gara.

Come spiegato dal patron Silvio Fasano, quello vinto da Sparacciari si tratta di un importante titolo che apre la strada al mondo della moda e dello spettacolo:

«Gli esempi sono tantissimi. Il + Bello d’Italia è stato il punto di partenza per artisti di grandissimo successo come Gabriel Garko, Beppe Convertini, Paolo Conticini, Giorgio Mastrota ed Ettore Bassi. Tutti, ancora oggi, ricordano con affetto e orgoglio di aver partecipato o vinto la nostra manifestazione».

Le altre fasce consegnate

Nel corso della finalissima, promossa grazie al Comune di Alassio, Regione Liguria, Provincia di Savona e Visit Alassio, sono state assegnate anche le altre fasce. A Christian Durante è andata quella de “L’Uomo Ideale”, Edoardo Porcellana ha conquistato la fascia “Il Talento”, Samuele Battaglia si è aggiudicato la fascia “Il + Bello d’Italia per la TV”, Lorenzo Fornaro quella “per il Web”, Raimondo Corio quella “per la Fotografia”, Angelo Orazzo quella “per il Cinema”.

E ancora Nicola La Stella quella “per lo Sport”, Alessandro Ginex quella “per la Moda” e Nicolò Cutrí quella dedicata alla “Generazione Z”. A Francesco De Simone è andato il titolo di “l’uomo + bello d’Italia”, riservato alla categoria 30-45 anni.