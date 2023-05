E’ calato il sipario sulla 67esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2023 che ha visto trionfare Loreen con “Tattoo“. Un successo annunciato per la cantautrice svedese che ha già trionfato nella kermesse internazionale nel 2012 con il brano “Euphoria” a Baku, in Azerbaijan.

Finale Eurovision Song Contest 2023: Loreen è la vincitrice con Tattoo

Loreen è la vincitrice dell’Eurovision 2023 con “Tattoo“. Una vittoria annunciata per la cantautrice svedese che dopo aver vinto nel 2012 a Baku ha bissato il successo a Liverpool eguagliando il record di Johnny Logan, cantante irlandese che ha vinto per ben due volte la kermesse nel nel 1980 con “What’s another year” e nel 1987 con “Hold me now”. Quarto posto per Marco Mengoni con la sua “Due vite” che ha vinto il Marcel Bezençon Awards per la miglior composizione musicale dell’Eurovision Song Contest 2023.

With a record-equalling seventh victory, Sweden are the winners of the #Eurovision Song Contest 2023 🇸🇪🏆 pic.twitter.com/qyxLF77iao — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2023

Eurovision 2023, la classifica completa della finale con vincitore

Ecco la classifica completa della finale dell’Eurovision 2023 con vincitore Loreen con “Tattoo” per la Svezia. L’Italia con Marco Mengoni si è classificata al quarto posto, un ottimo risultato per il cantautore di Ronciglione che ha portato il bel canto italiano sul palcoscenico della Liverpool Arena.