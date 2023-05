Loreen in gara per la Svezia è la favorita alla vittoria finale dell’Eurovision Song Contest 2023 con la struggente “Tattoo“. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla cantautrice ed attivista.

Loreen, chi è la cantante della Svezia all’Eurovision 2023

Per i bookmakers non ci sono dubbi: sarà Loreen la vincitrice della 67esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2023. La cantautrice, in gara per la Svezia con il brano “Tattoo“, ha superato la prima fase delle semifinali conquistando (meritatamente) la finale. Finora i pronostici sono stati rispettati, ma è ancora tutto da decidere. Sicuramente la performance della cantante non ha deluso le aspettative, visto che ha regalato uno dei momenti più emozionanti di tutta la serata. Ma chi è Loreen?

Classe 1983, Lorine Zineb Nora Talhaoui è nata a Åkersberga da genitori immigrati marocchini di origine berbera. Nel 2004 raggiunge la grande popolarità in patria partecipando al talent show “Idol” dove si classifica al quarto posto. Nel 2011 è tra le concorrenti del Melodifestivalen, il programma con cui la Svezia decide il rappresentante all’Eurovision, ma non arriva alla fase finale. Non si arrende e si ripresenta l’anno dopo con il brano “Euphoria” vincendo la kermesse e potendo così rappresentare il proprio paese all’Eurovision Song Contest in programma a Baku.

Loreen, da “Euphoria” a “Tattoo”: il successo nato all’Eurovision

La vita di Loreen cambia definitivamente nel 2012 grazie alla vittoria all’Eurovision Song Contest con il brano “Euphoria” a Baku, in Azerbaijan. La canzone, scritta da Thomas G:son e Peter Boström diventa una hit mondiale con diversi dischi d’oro e platino. Nello stesso anno pubblica l’album di successo “Heal”, tra i più famosi della sua carriera. Nel 2017 tenta ancora di partecipare all’Eurovision, ma non arriva alla fase finale.

Si arriva al 2023, quarto tentativo per l’Eurovision, ma questa volta vince la kermesse potendo così rappresentare per la seconda volta la Svezia. All’Eurovision 2023 è in gara con la canzone “Tattoo” scritta dalla stessa cantante insieme a Jimmy “Joker” Thörnfeldt, Jimmy Jansson, Loreen Talhaoui, Peter Boström e Thomas G:son. Che Tattoo possa sancire la sua seconda vittoria all’Eurovision? Per chi non lo sapesse Loreen non è solo una cantante, ma è anche un’attivista politica e in diverse occasioni si è impegnata in prima persona come quando all’Eurovision 2012 in Azerbaigian ha criticato le violazioni dei dritti umani. Infine è anche attrice: ha recitato nell’adattamento di Vinterviken, un film del 2021 disponibile su Netflix.

Ecco il video della sua esibizione con “Tattoo” all’Eurovision 2023: