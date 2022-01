Ieri sera, mercoledì 5 gennaio 2022, Gerry Scotti ha condotto il quarto e ultimo appuntamento con lo speciale di “Caduta Libera – Campionissimi”. Nella serata conclusiva del Quiz Game di Canale 5 abbiamo visto sfidarsi diversi campioni. Nella botola centrale è partito il Campione in carica, Michele Marchesi (campione per 32 puntate, ancora imbattuto, con un montepremi complessivo vinto di 275.000 euro). Nelle altre dieci botole, oltre ai tre Campioni vincitori dei primi tre speciali (andati in onda a dicembre 2021), ovvero Nicolò Scalfi, Maria Grazia Grimaldi e Christian Fregoni, altri cinque campioni del passato del game show (Monica De Lisio, Gabriele Giorgio, Silvio Modesti, Edoardo Riva e Giovanni Trovato), e due vip, Aurora Ramazzotti e Alessandra Viero.

Caduta Libera – Campionissimi, chi è il vincitore 2021-2022: vince Christian Fregoni contro Nicolò Scalfi

A spuntarla alla fine è stato Christian Fregoni che ha battuto in finale l’amico Nicolò Scalfi in una sfida molto combattuta. Gara perfetta per il bagnino classe 1992 che non ha commesso neanche un errore costringendo Nicolò all’eliminazione e alla caduta nella botola.

Dopo aver conquistato 210 mila euro nelle passate edizioni di Caduta Libera, Christian Fregoni ha anche giocato i suoi ultimi 10 passi per ottenere altri 30 mila euro. Dopo aver risposto agilmente a quasi tutte le domande, il concorrente si è fermato alla domanda “Uno dei pochissimi artisti ad aver vinto tutti e 4 i premi dedicati all’intrattenimento: Emmy, Grammy, Oscar e Tony”.

Rivediamo i suoi ultimi 10 passi grazie al Video Mediaset: