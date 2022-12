Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca sono i vincitori di Ballando con le stelle 2022. La finale di Ballando ha regalato tanti colpi di scena, ma anche scontri e diverbi in giuria. A cominciare da Selvaggia Lucarelli che è stata in diverse occasioni zittita dal pubblico in studio fino al ritiro di Gabriel Garko definito a pieno titolo “il campione di questa edizione” che ha ricevuto il Premio Giuria speciale.

Ballando con le Stelle vincitore 2022: il trionfo di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca

E’ calato il sipario sulla diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle 2022 che ha incoronato il suo vincitore. In una sfida a tre a trionfare è stata la coppia formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca che ha avuto la meglio sul secondo classificato Alessandro Egger e terza classificata Ema Stokholma. Una lunga finale quella di Ballando che ha visto scontrarsi le sei coppie finaliste:

Iva Zanicchi e Samuel Peron, Rosanna Banfi con Simone Casula, Ema Stokholma e Angelo Madonia, Gabriel Garko con Giada Lini, Alex Di Giorgio con Moreno Porcu, Alessandro Egger e Tove Villfor e Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca.

La classifica finale di Ballando con le Stelle 2022

Tutti i finalisti si sono esibiti sottoponendosi al giudizio della giuria e del pubblico da casa per poi sfidarsi in uno scontro diretto che ha visto arrivare alla fase finale Ema Stokholma e Angelo Madonia, Alessandro Egger e Tove Villfor e Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Non sono mancate le polemiche con Selvaggia Lucarelli che ha criticato il sistema del ripescaggio che ha permesso a Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca di tornare in gara con sole 5 puntate all’attivo.

Polemiche a parte, la gara è proseguita con l’ultima sfida, l’atto finale tra le coppie: Alessandro Egger e Tove Villfor contro Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Alla fine a spuntarla è stata la coppia di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca con il 57%.

Ecco la classifica finale della finale di Ballando con le Stelle 2022 :

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca Alessandro Egger e Tove Villfor Ema Stokholma e Angelo Madonia Rosanna Banfi con Simone Casula Iva Zanicchi e Samuel Peron