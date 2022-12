Chi ha vinto Bake Off Italia 2022? Dopo sfide mozzafiato, dopo tanti imprevisti e soprattutto tante lacrime e fatica, il talent culinario di Real Time ha incoronato il nuovo pasticcere per la gioia di: Benedetta Parodi, Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Ecco cosa è accaduto nell’ultima entusiasmante puntata fino alla proclamazione del vincitore.

Chi ha vinto Bake Off 2022: la cronaca dell’ultima puntata

Chi ha vinto Bake Off Italia 2022? Per scoprirlo dobbiamo ripercorrere brevemente l’attesissima Finale del talent culinario di Real Time. La puntata ha preso il via con la presentazione delle sfide e l’annuncio di una eliminazione dopo la fine di ogni prova. Davide, Margherita, Chiara e Ginevra si sono quindi messi ai fornelli per dar sfogo a tutta la loro creatività. Quale era la prova? Preparare la Kek Lapis del Sarawak, zona del Borneo in Malesia ovvero la torta mille strati. In questa prova tutti e quattro hanno ricevuto una bellissima sorpresa dai loro cari. Chi è stato il peggiore della prova? Ad essere eliminata, abbandonando così il sogno di poter vincere Bake Off Italia 2022 è stata Ginevra.

Successivamente si è tenuta la consueta prova tecnica. Chiara, Davide e Margherita si sono sfidati nel replicare una ricetta dolce di Gino Fabbri. In questa manche ad essere eliminata è stata Margherita.

Chiara e Davide sono giunti così alla sfida finale in cui hanno dovuto presentare i loro cavalli di battaglia. Con tecnica, cuore e tanta passione, alla fine, a trionfare è stato: Davide Merigo.

Chi è Davide Merigo, il vincitore di Bake Off Italia 2022?

Chi è Davide Merigo? Il vincitore di Bake Off ha 38 anni, è felicemente fidanzato con Annalisa, suo sostengo e supporto, viene da Puegnago sul Garda in provincia di Brescia, e lavora a tempo pieno come architetto. Con la vittoria ha iniziato a coronare il suo sogno. Quale? Quello di poter coniugare due delle sue più grandi passioni ovvero quella dell’architettura e quella per i dolci e la pasticceria.